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يوسف زيدان: مؤسسة تكوين ليس من أولوياتها مناقشة الأمور الدينية

كتب:

أحمد العانوسي
11:27 م | الخميس 16 مايو 2024
يوسف زيدان

يوسف زيدان

قال الدكتور يوسف زيدان، الكاتب والروائي، إن هناك فرق بين نظرته وتفكيره، في شرح تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، وبين نظرة مؤسسة «تكوين» في مثل هذه الأمور، لافتًا إلى أن رأيه موجود في الكتب الخاصة به، مشيرًا إلى أن «تكوين» تقول إن البحث في الرحلة ليس من أولوياتها.

تفكير مؤسسة «تكوين»

أضاف «زيدان» خلال استضافته ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، ويقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن «تكوين» تفكر في عمل استنارة عقلية وتسامح، لأن الكراهية منتشرة جدًا، وأول كلمة تخص المؤسسة، أنها تدعو إلى التسامح، وليست في أولوياتها مناقشة بعض الأمور، في أي دين، لا في الوقت الحالي ولا مستقبلًا.

وواصل: «فيما بعد، بعدما ترسي تكوين نظام التفكير الهادئ العقلاني المستنر، سنبدأ النظر في التجليات الاجتماعية، والتخريب الحادث في المجتمعات، والانحراف الذي يؤدي إلى إحياء النزعة الداعشية».

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