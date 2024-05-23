الكشف عن أول نظام لزراعة الرأس في العالم.. يعالج المرضى ويحفظ الذكريات

كشف باحثون عن أول نظام لزراعة الرأس في العالم، والذي بات يوفر أملًا جديدًا للمرضى الذين يعانون من حالات غير قابلة للعلاج مثل السرطان في المرحلة الرابعة، والشلل والأمراض التنكسية العصبية؛ مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

يمكن لهذا النظام المستقبلي من شركة BrainBridge الناشئة في مجال علم الأعصاب والهندسة الطبية الحيوية أن يوفر شريان حياة للمرضى الذين يعانون من أمراض غير قابلة للشفاء، بحسب موقع «دايلي ستار».

أول نظام لزراعة الدماغ في العالم

يتضمن الإجراء نقل رأس المريض إلى جسم متبرع سليم ميت دماغيًا، والحفاظ على الوعي والذكريات والقدرات المعرفية.

ويتوقع BrainBridge أن تكون العملية متاحة في غضون ثماني سنوات، وذلك باستخدام الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإجراءات الزرع.

وتخطط الشركة أيضًا لإجراء عمليات زرع الوجه وفروة الرأس لاستعادة الوظائف والمظهر الجمالي.

الدكتور سيرجي بيليان، الرئيس التنفيذي للشركة، قال إنه تم التفكير بعناية في كل خطوة من خطوات زراعة الرأس.

ما علاقة الذكاء الاصطناعي بزراعة الرأس؟

«الهدف من تقنيتنا هو دفع حدود ما هو ممكن في العلوم الطبية وتوفير حلول مبتكرة لأولئك الذين يعانون من حالات تهدد حياتهم»، هكذا أوضح الطبيب، مشددا على أن التقنية ستفتح الأبواب أمام علاجات منقذة للحياة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط.

وأوضح: «تستخدم العملية أنظمة روبوتية متقدمة عالية السرعة لمنع تدهور خلايا الدماغ وضمان التوافق السلس، ويتم توجيه الإجراء بأكمله من خلال التصوير على المستوى الجزيئي في الوقت الحقيقي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إعادة الاتصال الدقيق للحبل الشوكي والأعصاب والدماغ والأوعية الدموية».