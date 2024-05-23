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ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:57 م | الخميس 23 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، قيام عنصر إجرامي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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