تخدم 5 ملايين مواطن سنويا.. «الصحة» تكشف تفاصيل المدينة الطبية «كابيتال ميد»

كشفت وزارة الصحة والسكان، مستجدات تنفيذ المدينة الطبية بمدينة بدر «كابيتال ميد»، والتي تُعد أكبر مدينة طبية بالشرق الأوسط، وتقع على مساحة 144 فدانا بطاقة استيعابية إجمالية 4500 سرير، و70 غرفة عمليات، والتي من المقرر أن تخدم أكثر من 5 ملايين شخص سنويا، مشيرة إلى أن المدينة تضم 13 معهدًا متخصصًا في مختلف العلوم الطبية.

تفاصيل المدينة الطبية «كابيتال ميد»

وأكدت الوزارة أن المدينة الطبية تضم مستشفى للطوارئ، ومستشفى للتأهيل الطبي، وأكبر مجمع عيادات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومستشفى مجهز بأعلى المعدات والأجهزة الطبية التي ستعد صرحًا طبيًا متميزًا تضم كافة التخصصات الطبية بأحدث التكنولوجيا العالمية، تستطيع من خلالها تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة وفقا لأحدث المعايير العالمية للمواطنين المصريين والأشقاء من الدول العربية والوفود الأجنبية.

وأوضحت الوزارة الدور المتميز الذي سوف تقوم به المدينة الطبية في توطين السياحة العلاجية بمصر، لافتة إلى أن المدينة الطبية الخاصة بالسياحة العلاجية تضم مهبط للإسعاف الطائر ومستشفى تعليمي وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلًا للنباتات الطبية.

تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الخاص

ونوهت الوزارة إلى تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الخاص للتوسع في الخدمات الطبية المقدمة، وتنفيذ استراتيجية الدولة في التوسع في الخدمات الطبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضحت أن المدينة الطبية سوف تقدم خدماتها الصحية للمواطنين المندرجين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلا، وذلك من خلال تعاقد الهيئة مع المدينة الطبية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وأن المدينة الطبية هي إضافة ضخمة للمنظومة الصحية بمصر.