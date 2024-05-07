إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة 31 من «كأس المحافظ» في القليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الثلاثاء 7 مايو، فعاليات قرعة دوري القليوبية لمراكز شباب القرى لكرة القدم «كأس المحافظ سابقا»، للموسم الجاري بقاعة الاجتماعات بالمديرية لـ 16 فريقا في حضور مديري المراكز ومشرفي الرياضي للمراكز المشاركة، جاءت القرعة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيديو توضيحي لدوري القليوبية

افتتح محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات القرعة بتحية الحاضرين من مراكز الشباب، ومسؤولي الرياضة بالمديرية، وبعرض فيديو توضيحي لدوري القليوبية لمراكز شباب القرى في تسخته السابقة وما يوضحه الدوري من أهداف، وتوضيح أهمية ممارسة الرياضة للشباب، ما يعود بالفائدة على الشباب بدنياَ، ويزيد من انتمائهم للوطن، ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم، وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع واكتشاف المواهب الجيدة وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة.

فكرة دورى القليوبية

أشار «الصبروط»، إلى أن فكرة دوري القليوبية تم إطلاقها سابقا تحت مسمى كأس محافظ القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القري كبديلا، وأن الدوري في نسخته الحالية مميزة عن سابقها، وتتويج مركز شباب المنيرة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية كبطل دوري القليوبية لمراكز الشباب والقرى الذي فاز على نظيره مركز شباب نامول التابع لإدارة شباب طوخ ب3 أهداف مقابل هدف وحيد بنظام الضربات الترجيحية للموسم الماضي في حضور من اللواء محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن نتيجة القرعة أسفرت عن تشكيل المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى تضم مراكز شباب باسوس، الدير، منطي، القلزم.

- المجموعات الثانية تضم مراكز شباب عرب جهينة المنايل، حلابة، شبرا شهاب.

- المجموعة الثالثة تضم مراكز شباب ميت الدريج، بلقس، المنشأة الكبرى، القلج.

- المجموعة الرابعة تضم مراكز شباب ميت نما، سندنهور، مشتهر، طحلة.

وأوضح «الصبروط»، أن القرعة أُجريت بنظام غير موجهة، وذلك انطلاقا من دور مديريات الشباب والرياضة في الاهتمام والدعم الكامل بالنشئ والشباب واستحداث برامج وأنشطة لاكتشاف المواهب ودعمها لا سيما في كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم والتي تحظى بدعم جماهيري وشعبي كبير.