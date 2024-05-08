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قيادي بـ«المؤتمر»: التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية

كتب:

محمد أباظة
12:14 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الدكتور مصطفى أباظة

الدكتور مصطفى أباظة

أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة في حزب المؤتمر، أنّ السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، فضلا عن دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.

جذب رؤوس الأموال الأجنبية

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخّ العملات الأجنبية داخل الدولة، ما يُشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.

التصدير العقاري

وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلا عن رفع معايير التطوير العقاري.

ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أنّ الحكومة لا تدخر جهدًا لتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، عن طريق تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، فضلا عن وجود إصلاح تشريعي واسع لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.