تسجيل الدخول

الوطن

متابعة اللمسات النهائية لافتتاح المعرض السنوي للتعليم الفني بمطروح

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد بخات
متابعة اللمسات النهائية لافتتاح المعرض السنوي للتعليم الفني بمطروح

جانب من معرض التعليم الفنى بمطروح بعد تجهيزه قبل افتتاحه بساعات

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اللمسات النهائية لافتتاح المعرض السنوي للتعليم الفني بحضور نبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والذي سيحضره اللواء علاء فتحي أبوزيد، محافظ مطروح، صباح غدًا، بمدرسة مطروح الثانوية الفنية الزخرفية بحى الشروق بمدينة مرسى مطروح.

وتفقد، اليوم، النيلي الأركان المتنوعة للمعرض والتي تحتوي على مشروعات تخرج الطلاب بالمدارس التجارية والفندقية والزراعية والصناعية من جميع الإدارات التعليمية المشاركة.

وعقد النيلي اجتماعا موسعًا مع مسؤولي التعليم الفني ومديري المدارس المشاركة بالمعرض، مؤكدًا لهم ضرورة التحلي بالجدية والانضباط والإخلاص وتقدير المسؤولية في سبيل تنظيم معرض فني متميز يتواكب مع اهتمام الدولة المتزايد بمنظومة التعليم الفني والتي تعد القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة وكذلك لمسايرة النهضة الشاملة المستمرة في أرجاء المحافظة تحت قيادة واعية.

أخبار متعلقة

وكيل "تعليم مطروح": لا شكاوى باليوم الأول من امتحانات النقل

وكيل "تعليم مطروح": لا شكاوى باليوم الأول من امتحانات النقل
وكيل "تعليم مطروح" يشهد حفل تخرج رياض الأطفال بمدرسة "الهدى"

وكيل "تعليم مطروح" يشهد حفل تخرج رياض الأطفال بمدرسة "الهدى"
وكيل "تعليم مطروح" يشهد حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الأيتام بالعبور

وكيل "تعليم مطروح" يشهد حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الأيتام بالعبور
وكيل "تعليم مطروح" يفتتح معرض التعلم النشط بـ"براني" ويكرم المتميزين

وكيل "تعليم مطروح" يفتتح معرض التعلم النشط بـ"براني" ويكرم المتميزين

التعليقات

أحدث الأخبار

وضع رجل تحت الإقامة الجبرية لاتهامه بالتعري في المطاعم

وضع رجل تحت الإقامة الجبرية لاتهامه بالتعري في المطاعم

بالفيديو| حسن العطار يغني "ممنونك أنا" في "ذا فويس"

بالفيديو| حسن العطار يغني "ممنونك أنا" في "ذا فويس"

بالفيديو| "وهران" عرض يوسف السلطان الرسمي في "ذا فويس"

بالفيديو| "وهران" عرض يوسف السلطان الرسمي في "ذا فويس"

وكيل "محلية النواب" ينتقد الحكومة بسبب أزمة المطر: "غرقنا في شبر مية"

وكيل "محلية النواب" ينتقد الحكومة بسبب أزمة المطر: "غرقنا في شبر مية"

بالفيديو| ليث أبوجودة يطلق "100 لون" على "يوتيوب"

بالفيديو| ليث أبوجودة يطلق "100 لون" على "يوتيوب"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل