متابعة اللمسات النهائية لافتتاح المعرض السنوي للتعليم الفني بمطروح

جانب من معرض التعليم الفنى بمطروح بعد تجهيزه قبل افتتاحه بساعات

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اللمسات النهائية لافتتاح المعرض السنوي للتعليم الفني بحضور نبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والذي سيحضره اللواء علاء فتحي أبوزيد، محافظ مطروح، صباح غدًا، بمدرسة مطروح الثانوية الفنية الزخرفية بحى الشروق بمدينة مرسى مطروح.

وتفقد، اليوم، النيلي الأركان المتنوعة للمعرض والتي تحتوي على مشروعات تخرج الطلاب بالمدارس التجارية والفندقية والزراعية والصناعية من جميع الإدارات التعليمية المشاركة.

وعقد النيلي اجتماعا موسعًا مع مسؤولي التعليم الفني ومديري المدارس المشاركة بالمعرض، مؤكدًا لهم ضرورة التحلي بالجدية والانضباط والإخلاص وتقدير المسؤولية في سبيل تنظيم معرض فني متميز يتواكب مع اهتمام الدولة المتزايد بمنظومة التعليم الفني والتي تعد القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة وكذلك لمسايرة النهضة الشاملة المستمرة في أرجاء المحافظة تحت قيادة واعية.