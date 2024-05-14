دولة أوروبية تنوي مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين 4 أضعاف

اقترحت حكومة النرويج زيادة مساعداتها للفلسطينيين 4 أضعاف هذا العام لتصل إلى مليار كرونة، وذلك نظرا لأن قطاع غزة على حافة المجاعة وفقا لـ«روسيا اليوم».

جاء ذلك ضمن مشروع الميزانية المنقحة لدولة النرويج، بزيادة المساعدات 4 أضعاف تقريبا، مقارنة بـ 258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتمد العام الماضي، ما يعد 0.98% من إجمالي الدخل القومي للنرويج.

الوضع الغذائي في غزة حرج

وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، في بيان، إنه بعد 7 أشهر من الحرب هناك حاجة عاجلة إلى المساعدات، مضيفة أن الوضع الغذائي في غزة حرج كما أن هناك مخاطر لحدوث مجاعة.

وانتقدت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، الأزمة التي تشهدها غزة خلال الفترة الحالية، وكذلك الوضع في الضفة الغربية.

النرويج تحذر الاحتلال من العملية العسكرية في رفح

وحذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، دولة الاحتلال الإسرائيلي من شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن الأمر سيكون كارثيا إذ يطلب من النازحين المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة.