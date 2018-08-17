ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم، في آخر جلسات التداول خلال الأسبوع، باستثناء شهادات إيداع البنك التجاري الدولي التي انخفضت.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 0.76% لتسجل 4.54 دولار، ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 4.78 دولار، وأقل ‏مستوى ‏لها عند 4.53 ‏دولار.‏

بينما استقرت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" عند 1.82 دولار، ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.64 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.84 دولار.

وحافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 17.70 دولار، كما استقر أيضًا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 0.20 ‏دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.21 دولار، وهو أقل مستوى لها أيضًا، كما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 35ر5 دولار.