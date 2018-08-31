رئيس "القابضة المعدنية" عن إنتاج طبق عليه صورته: "دفعت تمنه ألف جنيه"

علق الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على قيام شركة الخزف والصيني "شيني"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإنتاج طبق عليه صورته مجاملةً له، رغبة من إدارة "شيني" في بقاء بمنصبها بعد الخسائر التي تحققها.

وقال نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن ما تم إنتاجه مجرد طبق، مستدركًا: "مش خط إنتاج.. ليه هو أنا محمد صلاح".

وعقب: "الصورة تثبت أن عمال المصنع مبدعين للغاية، وأنصح أن تستخدم هذه الأطباق في تبادل الهدايا، حيث يستطيع كل شخص أن يرسم صورته على طبق من إنتاج الشركة، وعمومًا الشركة تقدم خصومات مناسبة، لكن أنا لا أقبلها دعمًا للشركة".

وأضاف أنه تم إنتاج الطبق خلال تكريم المجلس السابق للشركة القابضة، لافتًا إلى أنه كان عضوًا فيه كما أنه عضو في المجلس الحالي.

وتابع: "رفضت استلام الطبق، وعندما أخبرني مسؤولو الشركة بأن العمال دفعوا ثمنه، قبلت بالهدية، لكنني أصريت على دفع ثمن الطبق البالغ 1000 جنيه، وقد كان، وعمومًا فنحن لا نقبل الهدايا الباهظة، ومن الممكن أن نقبل الهدايا الرمزية".

وعما أثير عن خسائر الشركة، قال: "خسائر الشركة هذا العام لم يتم اعتمادها بعد، ومن الوارد أن تتم إقالة أعضاء مجلس الإدارة بسبب الخسائر، وبسبب الأرباح الهزيلة التي حققتها الشركة العام الماضي"، موضحًا: "الشركة حققت أرباحًا تقدر بـ2.9 مليون جنيه، في العام الماضي، وأنا أعتبر أن هذا الربح خسارة".

واستطرد: "الشركة تتكلف 14 مليون جنيه في إنتاج الغاز بخط البورسلين، وطالبنا بفصل إنتاج خط الغاز عن الشركة، وقد وافقت هيئة التنمية الصناعية على هذا، ولو خصمنا تكاليف إنتاج الغاز بأثر رجعي، لحققت الشركة أرباحًا كبيرة، كما أنه سيتم إنشاء خط إنتاج بورسلين جديد لزيادة أرباح الشركة وتطوير أدائها".