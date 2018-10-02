قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس، مضاعفة غرامة إلقاء «مخلفات الهدم» فى الشوارع والطرق الرئيسية، لتصبح 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف، مع منح مكافأة قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بضبط السيارة التى تقوم بإلقاء المخلفات فى الطريق العام، لتحفيز القائمين على هذا العمل فى أجهزة المحافظة. ووجّه «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم أكمنة صباحية ومسائية لهذا الغرض، ورصد الأماكن المعروف قيام المخالفين بإلقاء حمولاتهم بها، مع التحفظ على السيارة المستخدمة وعدم الإفراج عنها إلا بعد سداد قائدها السيارة الغرامة المقررة.

فى شأن آخر، قال محافظ الجيزة إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه مركز ومدينة «أوسيم»، وبدء التشغيل التجريبى لها مع نهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن المحطة التى تبلغ تكلفتها 365 مليون جنيه، ستسهم بشكل كبير فى حل مشكلة نقص المياه داخل قرى المركز. وأكد «راشد» خلال جوله قام بها أمس فى «أوسيم» لتفقد سير الأعمال فى محطة مياه أوسيم، أنه «لن يسمح بأى تأخير عن المواعيد المحددة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها حالياً».