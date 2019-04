فيديو وصور| 4 قتلى في سقوط رافعة بناء بسياتل الأمريكية

قالت السلطات في مدينة سياتل الأمريكية إن 4 أشخاص قتلوا يوم السبت عندما انهارت رافعة بناء وسقطت من سطح مبنى على سيارات في الشارع.

وقال هارولد سكوجنز رئيس فريق سياتل فاير في مؤتمر صحفي إن اثنين من القتلى كانا من العاملين في رافعة البناء واثنان في السيارات التي حطمتها الرافعة حينما سقطت، وذكر المتحدث باسم ادارة الاطفاء لانس جارلاند أن الضحايا هم ثلاثة ذكور وانثى، وأضاف جارلاند إن ثلاثة آخرين، بينهم طفل عمره أربعة أشهر، نُقلوا إلى المستشفى لعلاج إصابات لا تهدد حياتهم، وفقا لـ"CNN".

وكانت رافعة البناء حينما سقطت حطمت ست سيارات عندما سقطت، وفقا لسكوجنز، وقال العمدة جيني دوركان في بيان أشار إلى الحادث باعتباره "يومًا مأساويًا في سياتل"، وأضاف "لقد رأينا أيضًا بعض المعجزات، بما في ذلك الأم وطفلها الصغير الذي اصطدمت الرافعة بسيارتهم لكنهما نجيا".

وذكر مساعد قائد الشرطة إريك جريننج إن طريق سياتل الذي وقع فيه الانهيار سيغلق حتى مساء الأحد، ونصح حاكم العاصمة الأمريكية واشنطن جاي إنسلي في تغريدة أن على الناس "الابتعاد عن مكان الحادث والسماح للعاملين والمحققين بأداء عملهم".

وأشار إنسلي إلى الحادث باعتباره "حادثًا فظيعًا" وأعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، ولم يتضح حتى الأن سبب انهيار الرافعة ، حيث قالت العمدة دوركان في بيانها "تحديد كيف ولماذا حدثت هذه المأساة سيستغرق بعض الوقت".

We are closely monitoring the situation in South Lake Union. My heart goes out to the family and friends of the four people who died in this terrible accident. Please stay clear of the scene and allow medical personnel and investigators to do their work. https://t.co/4Vzx3vPrY0