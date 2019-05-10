انتشرت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، في قرية ميت أبو الحسين مركز أجا بعد وقوع اشتباكات بين عائلتين بالقرية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين واشتعال النار في منزل بسبب خلاف بدأ بمعاتبة شاب يقود سيارة بسرعة في أحد شوارع القرية، فيما تمكنت قوات الشرطة من القبض على 9 أشخاص من العائلتين.

بدأت الأحداث بمشادة كلامية بين أفراد من عائلتي "حمزة" و"التوابتى" بسبب سير أحد أفراد عائلة "حمزة" بسيارة ربع نقل مسرعا وعندما عاتبه أحد أفراد عائلة "التوابتى" وطالبه بأن يهدئ من سرعته حتى لا يتسبب في حادث، فرد عليه "اللي هموته هدفع ديته" فضربه على وجهه وعاد إلى أسرته.

وتصاعدت الأحداث بين العائلتين بعدها وجمعوا بعضهما وتشاجروا مما تسبب في مصرع مجدي حمزة خطاب، 42 عاما، وإصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة أحدهما هاني محمده غنام، واحتراق منزل لعائلة التوابتي.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت أبو الحسين التابعة للمركز ووجود متوفي ومصابين وحريق في أحد البيوت.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن وضباط المباحث إلى القرية، وحاصروا مناطق الاشتباكات وتمكنوا من إلقاء القبض على 9 أشخاص من العائلتين، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق في منزل المتهمين بقتل المجني عليه.

ونقلت سيارات الإسعاف كل من مجدي حمزة خطاب 42 سنة تاجر أخشاب، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وهاني محمده غنام، وآخر إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا في القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.