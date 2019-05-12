قال الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن الاحتفال بذكرى افتتاح الجامع الأزهر يأتي من قبيل الاعتراف بجميل الأزهر وفضله على أبنائه وطلابه، وهو أمر طيب وحسن.

وأضاف العواري خلال كلمته باحتفالية الجامع الأزهر بمناسبة مرور 1079 عام على إنشائه، أن الأزهر الشريف يعد جزءًا أصيلًا من وطن باركه الله وتجلى عليه، موضحًا أن الأزهر بتدريسه المذاهب المتعددة عمل على ترسيخ قبول الآخر والتنوع الفكري، فانصهر الجميع في رحابه.

من جانبه، قال الدكتور صلاح العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الأزهر الشريف يحفل بتاريخ طويل تصغى الآذان عند سماعه إلى عمر مديد من العلم والعلماء، مشيرا إلى أن رسالة العلم والدين التي حملها الأزهر أصبح بفضلها يلقب بحارس الدين وكعبة العلماء والمتعلمين، وأضحى بفضلها نموذجا فريدا لعراقة الماضي، وعنوانا صادقا لمجد المستقبل، وهو يشق طريق الألفية الثانية بقوة واقتدار، منطلقا بمهام جسام يوجبها عليه تاريخه الطويل من حراسة الدين.

بدوره، أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف شهد على مر تاريخه الطويل تخريج أعلام من العلماء في مختلف العلوم الشرعية والعربية، عملت على تقدم الأزهر وعلو شأنه وتبليغ رسالته إلى القاصي والداني.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق في مايو 2018 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هجرية يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.