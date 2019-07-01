أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بمجازاة 4 مسؤولين بوحدة بشتيل البلد التابعة لإدارة أوسيم الاجتماعية، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

شمل قرار المحافظ مجازاة رئيس وحدة بشتيل البلد بخصم 7 أيام من راتبه، لتقاعسه عن العمل وعدم الاهتمام ببحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين للوحدة، وعدم وجوده في الوحدة خلال مرور الادارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

كما شمل القرار مجازاة 3 من السكرتارية لعدم وجودهم في الوحدة ومتابعة أعمالهم، وذلك في أثناء الجولات المفاجئة التي تهدف للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية لحل شكاوى المواطنين.