أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل مُجددًا، من خلال ممارستها للرقص، في أحد الأماكن المفتوحة، مع مجموعة من أصدقاءها.

ونشرت يوسف، مقطع فيديو وهي ترقص، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مُعلقة عليه: "الرقص هو اللغة الخفية للروح".

Dance is the hidden language of the soul. pic.twitter.com/AcdLvmgv49