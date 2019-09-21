أطلقت بنك الطعام الدمياطي مبادرة جديدة لمساعدة الأطفال الأيتام وغير المقتدرين بتوزيع زي مدرسي عليهم، وتستهدف الحملة 600 طالب وطالبة، برعاية الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط.

وقال محمد أبوحشيش، رئيس مجلس إدارة البنك، في تصريح لـ "الوطن"، إنه جرى توزيع 400 طقم زي مدرسي على طلاب مدارس النور للمكفوفين بشطا، وضعاف السمع بدمياط الجديدة، والنصر الإعدادية وشط جريبة.

وأضاف أنه سيجرى توزيع الأطقم بمدارس التحرير وعزالدين الشامي خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأب بندليمون متري، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس، شارك ممعهم في التوزيع، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار "حشيش" إلى أنه الحملة تستهدف خلق حالة من التكافل الاجتماعي، لمساعدة البسطاء والمحتاجين سواء طلاب أو كبار السن، مطالبا المسئولين ورجال الأعمال بتقديم أوجه الدعم لهم كبنك الطعام الدمياطي،موضحا أن الحملة تستهدف 600 حالة، وسيجرى توزيع 200 طقم زي مدرسي خلال الأيام المقبلة.