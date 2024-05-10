نادي القصة يناقش علاقة الأدب بالتاريخ في بيت الست وسيلة

يقيم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش، مائدة مستديرة حول علاقة الأدب بالتاريخ.

ويشارك فيها الكتاب والأدباء محمد الشافعي متحدثًا عن روايات الهلال، والدكتور السيد نجم متحدثا عن روايته حصار الحمام الأبيض والكاتب أحمد زحام متحدثًا عن رواية رادوبي، والكاتب منتصر ثابت متحدثا عن روايته رمسيس الثاني، والروائي نشأت المصري متحدثا عن رواية بونابرتهو، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف متحدثًا عن مسرحيته مينا أمير الحياة، والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا متحدثًا عن مسرحية رجل القلعة للسلاموني، والمترجم شرقاوي حافظ متحدثًا عن ترجمة الأعمال التاريخية، وشكران حسين، متحدثة عن قصتها حتشبسوت، والكاتب حسن الحلوجي عن كتابات الأطفال التاريخية، ويشارك الكاتب حسن الجوخ نائب رئيس النادي.

إدارة المائدة المستديرة

وتدير المائدة الكاتبة منى ماهر وذلك في بيت الست وسيلة بيت الشعر بجوار الأزهر بالحسين، غدا السبت الساعة 6 مساء.