أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، عقب تجديد الثقة به رئيسا للائتلاف للعام الثانى وفوزه بالتزكية، أن ائتلاف دعم مصر لديه ثوابت وطنية، وسوف يبذل كل الجهد المتوقع لمساندة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الائتلاف لن يتهاون فى استخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية في ما يتعلق بمصلحة المواطن، التي تكفل له حياة كريمة مع ضمان حصوله على حقه فى الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجتمعية.

وأضاف القصبى، في بيان له قبل قليل، أن "لدينا عمل يحتاج إلى تكاتف جميع النواب لمواجهة ما تمر به مصر وما يحاك لها من فتن ومؤامرات"، معلنا تأييده الكامل للقيادة السياسية الوطنية الشريفة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى تحمل عبء استعادة الدولة المصرية واستعادة مكانتها الدولية والإقليمية.

وأكد القصبي على دعمه لاستقرار الوطن وحماية أمنه القومى بجميع أبعاده، مؤيدين تماما قواتنا المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض، مقدرين تماما جهود أبناء مصر من رجال الداخلية رافضين العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

كما أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر رفضه سياسات التشكيك والتخوين وبث الإحباط والخوف لدى الشعب المصري العظيم، مؤكدا سعي الائتلاف خلال دور الانعقاد القادم عبر التشريعات إلى دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحا أن لدينا مهمة وهي مواجهة المشكلات الحادة مثل البطالة وظبط الأسعار والزيادة السكانية وتوصيل المرافق ووصول الدعم لمستحقيه والانتهاء من كردونات المدن.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه يجب علينا متابعة ما صدر من قوانين تهم المواطن، مثل التصالح فى مخالفات البناء والمعاقين وحقوق أصحاب المعاشات، معلنا أن دور الانعقاد القادم سيشهد تقديم عدة مشروعات قوانين، منها مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، والمرور والبناء الموحد، وتنظيم الفتوى، وغيرها من مشروعات القوانين.