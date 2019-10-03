عروض بريطانية لاستكشاف واستخراج الذهب فى مصر

كشف وزير البترول عن عزم الوزارة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لوضع آلية للاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، خاصة خام الذهب. وعرض الوزير على كل من جيريمى كروزييه، رئيس شركة برينسيبال فيرف إنترناشيونال البريطانية، وبراين رود، المدير التنفيذى لشركة «كابيتال دريلينج»، أمس، فرص الاستثمار والمميزات الجديدة، بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد، خاصة أن الشركتين لهما باع طويل يمتد لـ30 عاماً فى مجال استكشاف المعادن وصناعة التعدين بدول أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا.

كما تم استعراض خطة وبرامج عمل الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين، والمميزات التى تتمتع بها مصر من الناحية الجيولوجية، وما تمتلكه من مناجم مكشوفة تتميز بإمكانية العمل بها على مدار العام، نظراً لوجود بنية أساسية تساعد وتشجع العمل فى مجال التعدين، مع رغبة الوزارة فى وجود أكثر من مستثمر يعمل فى مجال التعدين.

وأبدى رئيسا الشركتين رغبتهما فى الاستثمار والعمل بمجال استكشاف واستخراج الذهب، واستعدادهما لضخ الاستثمارات فى مجال البحث عن الذهب بمصر، فى ضوء ما لمسوه من استقرار سياسى واقتصادى، فضلاً عن الخطط المستقبلية لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.