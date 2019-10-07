أخبار ماتفوتكش.. السيسي: نصر أكتوبر تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب

تستعرض "الوطن"، عبر السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي: نصر أكتوبر تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ46، قائلا: "شعب مصر العظيم تحتفل مصر اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، والماضي والمستقبل، إنه يوم السادس من أكتوبر من عام 1973، لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا، حققته القوات المسلحة باقتدار، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العميق صلابة وقوة لاتقهر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته، أمس: "إن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة، ومن حقهم علينا نحن، من عاصرنا تلك الأيام، أن نوضح، كيف كان الاختبار قاسيا، وكيف استطاع المصريون تجاوزه بنجاح، وكيف تكاتف الشعب كله وراء قواته المسلحة، ليصبح الشعب بأكمله جيشا، ليخرج من هذه الملحمة نصرا يرد الاعتبار، ويفتح الأبواب أمام استعادة الأرض، وتحقيق السلام معا".

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

"يخسر قرابة 80% من سلاحه وعتاده.. أوضاع بلاده الاقتصادية فى منتهى السوء.. جبهته الداخلية فاقدة الثقة فى قدراته، هذا ما يمكن تسميته بـ(جيش مهزوم)، فى حاجة إلى عشرات السنين ليتجاوز كبوته، ويُعيد تسليح نفسه، ويتفوق على قدرات (المُحتل)، حتى يتمكن من تحقيق النصر".. تحطمت هذه المعادلة على يد الجيش المصري الذي نجح في المهمة المستحيلة، بأن واجه عدوا يملك قدرات تسليحية أقوى منه، وتفوق عليه، ما دفع العالم إلى تغيير استراتيجياته المُستقرة منذ سنوات بشان الحروب.

بينها "زراعة عين وقلب مفتوح".. جراحات دقيقة لـ"التأمين الصحي الشامل" في 3 أشهر

منذ انطلاقها بشكل رسمي في بداية شهر يوليو 2019، وعلى مدار الأشهر الـ3 الماضية، أُجريت العديد من العمليات الجراحية الخطرة والدقيقة، منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء على مستوى الأطفال أو الكبار، وفي تخصصات متعددة، آخر تلك العمليات، أُجريت منذ ساعات، حيث نجحت أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد، للمرة الأولى في إقليم قناة السويس، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة.

إخوان تونس وحزب القروي يعلنان تصدرهما.. 5 مشاهد من انتخابات البرلمان

أغلقت مكاتب الانتخابات التشريعية التونسية أبوابها، في السادسة من مساء أمس، بالتوقيت المحلي، وبلغت نسبة المشاركة بحسب ما أعلنته القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسي 41.3% قبل ساعتين على الإغلاق.

وأعلن كلا من، حزب قلب تونس، وحركة النهضة، تصدرهما في الانتخابات التشريعية، التي أجريت الأحد، فيما يتوقع الإعلان عن النتائج الأولية بعد 4 أيام.

بوريس جونسون للرئيس الفرنسي: لن نؤجل موعد الـ"بريسكت"

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، أمس الأحد، بأنّه لن يطلب إرجاءً جديدا لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، المقرّر في 31 أكتوبر الجاري، وأنّ هذه هي "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وقال متحدّث باسم داونينج ستريت (مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني) إنّ "جونسون" أبلغ "ماكرون": بأنّه "لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر".

خبراء يوضحون دلالات عقد لقاء بين ترامب وأردوغان في الولايات المتحدة

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على عقد قمة في واشنطن، الشهر المقبل، للتباحث بشأن "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إنّ أردوغان أبلغ ترامب بأنه "يشعر بالإحباط لفشل البيروقراطية العسكرية والأمنية الأمريكية في تنفيذ الاتفاق" الذي أبرمه الطرفان في أغسطس، بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية مع تركيا.

المالية تطالب بصرف "الأدنى للأجور" بعد رفعه حتى 7000 جنيه وتحذر المخالفين

أصدر وزير المالية منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، تؤكد أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019، حتى 2000 جنيه شهريا، وصولا لـ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وحذر وزير المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار، وتحويلهم فورًا للمساءلة القانونية، حال عدم التطبيق، أو التقاعس في التنفيذ، أو عدم التطبيق السليم، حيث تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

شعبة الجزارين تعلن انخفاض أسعار اللحوم 10%

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة الجزارين، إن أسعار اللحوم انخفضت 10% بكل أنواعها، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يأتي بسبب الركود الحالي في المجتمع المصري، خصوصا خلال هذه الفترة، وهي دخول المدارس وزيادة مصاريف الأسرة المصرية، ما دفعها إلى عدم شراء اللحوم البلدي.

وأضاف عبد الباسط، لـ"الوطن"، أنه يخشى أن يعزف الجزارين عن المهنة بسبب هذا الركود، خصوصًا أن علف المواشي غالي الثمن، ويجري صرف الكثير من الأموال عليها، وهو ما يسبب خسارة كبيرة له، لأن العائد من سعر بيع اللحوم أصبح أقل من تكلفة تربيتها.

أحمد صلاح حسني عن "الممر": كنا حاسين إننا في حرب حقيقية مش فيلم

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن تصوير فيلم الممر كان شاقًا للغاية على جميع الممثلين، وكان الجميع يشعرون وكأنهم في حرب حقيقية وليس عملًا سينمائيًا، وذلك خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأبدى سعادته بمشاركته في هذا العمل السينمائي، إذ قال: "فخور لكوني جزء من فريق العمل بهذا الفيلم، والذي كان مهمة ورسالة قبل أن يكون مشاهد ولقطات تعبيرية"، موضحًا أن أكشن الفيلم مقنع.

الزمالك يفقد أول نقطتين في الدوري بالتعادل أمام نادي مصر

تعادل فريق الزمالك أمام نادي مصر إيجابيًا 1-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

المباراة كانت مُثيرة بين الفريقين، وكانت الخطورة الأولى في الدقيقة 8 بعد مرور رائع من "أوناجم" ليلعب عرضية خطيرة، ولكن مرت من أمام الجميع.