فيديو لجنود موالين لتركيا يقتلون مدنيين أكراد.. وأديب: أردوغان قاتل

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لعناصر من القوات الموالية لتركيا تعدم مدنيين أكراد عزل رميا بالرصاص.

ويظهر الفيديو عددا من العناصر الموالية لتركيا تقيد أحد الأشخاص وتضعه على الأرض وتطلق عليه النار.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "اتحفر في الصخر إن الرئيس التركي رجب أردوغان قاتل ومحتل ومجنون ويقتل النساء والأطفال، ومهما عمل مش هيغير شيء".

وتابع: "أزعم إن الحرب الأخيرة دمرت الصورة العظيمة اللي عاش أردوغان 30 سنة يسوق ليها، شخصية الرجل السياسي اللي عنده أحزاب والقريب من أوروبا والمؤمن بالديمقراطية والواقف ضد الظلم لكنه أظهر وجهه القبيح".

واستطرد: "بيتكلموا عن إن فيه 450 واحد اتقتل اليومين اللي فاتوا و11 مواطن أعزل، هذه الجرائم في رقبة أردوغان فهو قتل بدم بارد، ولا يدعمه أحد إلا الإخوان المجانين والجزيرة".