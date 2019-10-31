اتهم مفتي الديار العراقية رافع طه الرفاعي، إيران بالوقوف وراء كل ما يدور في العراق، حيث ذكر أن الواقع لا يحتاج إلى دليل، وأن كل ما يجري ويدور في داخل العراق هو تحت إشراف كامل من حكومة ولاية الفقيه في إيران، وذلك خلال تقرير رصدته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأضاف "الرفاعي"، أن أغلب السياسيين في المناصب الحساسة وخاصة في مؤسسة الرئاسة إن لم يتم الموافقة عليهم من الولي الفقيه لن يتم تعيينهم، لذلك تسارع حكومة إيران بدفع قوات الحرس الثوري لإنقاذ الحكومة العراقية الحالية، موضحًا أن قوات الحرس الثوري الإيراني يعتدون على المتظاهرين في العراق بالقنابل الغازية المسيلة للدموع.

وأوضح أن كافة أعمال العنف في الشارع العراقي من صنع الحرس الثوري الإيراني، حيث عثر المتظاهرون على هويات أجنبية، كما تم القبض على عدد القناصة التابعين للحرس الثوري مؤكدا أن هذا السلوك بات معلوم لدى جميع العراقيين، المسألة ليست اتهام ، فهم يدافعون عن جماعتهم.

وتابع، "على العمائم السياسية أن تبتعد عن المشهد تماما لأنهم وبال على المجتمع العراقي"، متهما "الحرس الثوري الإيراني" بارتكاب جرائم بقمع الاحتجاجات في كربلاء.