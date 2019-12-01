تعيين "الفرماوي" سكرتير عام للدقهلية.. ومنال الغندور سكرتير مساعد

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، قرارا بتكليف سعد الفرماوي، سكرتير مساعد محافظة الدقهلية، لمنصب السكرتير العام للمحافظة، خلفا للدكتور أيمن مختار، السكرتير العام السابق، والذي تولى منصب المحافظ.

وكلف وزير التنمية المحلية، منال الغندور، رئيس مركز مدينة منيا القمح بالشرقية، بالعمل سكرتير مساعد لمحافظة الدقهلية خلفا لـ "الفرماوي".

يذكر أن سعد الفرماوي شغل العديد من المناصب داخل المحليات في الدقهلية، منها رئيس مركز ومدينة المنصورة، وميت غمر، كما سبق توليه منها رئاسة حي غرب المنصورة وميت غمر والسنبلاوين.