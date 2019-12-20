ابقت السلطات الروسية صباح اليوم، على تكتمها بشأن هوية ودوافع الرجل الذي هاجم مقر وكالة الأمن الفدرالي، أمس الخميس في العاصمة موسكو.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّه روسي ويبلغ من العمر 39 عامًا، ووفق صحف "كومرسانت، كومسومولسكايا برافدا" والقناة "رن-تي في" وغيرها من الوسائل الإعلامية، فإنّ مطلق النار الذي قتلته القوى الأمنية يدعى افجيني مانيوروف ويقطن في بودولسك جنوب موسكو، وهو هاو لرياضة الرماية، وكان يعمل كحارس أمني.

وكانت وكالة الأمن الفدرالي وهيئة التحقيق الروسية قد تناولتا الحادثة عبر تصريحات مختصرة، ركزتا فيها على الهجوم وحصيلة الضحايا.

وقتل عنصر من الوكالة وأصيب 5 آخرون، بينهم مدني، وكان المنفذ قتل بعد وقت قليل من إطلاقه النار قرب ساحة لوبيانكا في موسكو.

ولا يزال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين المسؤول الروسي الوحيد الذي تطرق اليوم، الى المسألة، وذلك عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أشار فيها إلى أنّ المصابين "يتلقون الرعاية اللازمة".