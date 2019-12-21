توقع خبراء الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، ويكون طقس الغد الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ومن المتوقع عدم سقوط الأمطار.

أما الاثنين فوفق موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

والثلاثاء تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد لشمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.