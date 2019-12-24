يفتتح الدكتور مجدي صابر في السابعة مساء غد، بقاعة صلاح طاهر معرض الفنانة سامية كامل بعنوان "مشاعر"، والذي يضم 50 لوحة زيتية تعبر عن المشاعر والأحاسيس التي تعتري الإنسان في المواقف المختلفة التي يواجهها في حياته، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أنَّ الفنانة سامية كامل شاركت في العديد من المعارض والمهرجانات داخل مصر وخارجها، وفازت بالعديد من الجوائز بمجال التصوير الضوئي، وهي عضو فى الكثير من جمعيات الفنون التشكيلية منها "جمعية الرواد، الجمعية المصرية للتصوير الضوئي، صالون مصر للتصوير الضوئي وجمعية القاهرة للفنون التشكيلية".