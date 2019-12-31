زار أحمد يحيى، مدير عام إدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم، الطالب أحمد محمود خالد، الذي أصيب أثناء الامتحان العملي في مدرسة النسايمة الثانوية المعمارية الزخرفية المشتركة، بعدما اقتحم المدرسة أحد أولياء الأمور وطعنه.

وتوجه أحمد يحيى، إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، واطمئن على استقرار الحالة الصحية للطالب، مؤكدا تقديم أوجه الرعاية الطبية له حتى إتمام شفاءه.

من جانبه أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية والحفاظ على حق الطالب، وعقاب المقصرين.

وقرر "عبدالرؤوف"، إيقاف مدير المدرسة عن العمل، وإحالة اثنين من المراقبين داخل لجنة الطالب، ومشرف الدور، ومسئول الأمن بالمدرسة، إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.

وأكد "عبدالرؤوف"، في تصريح صحفي، أنه في تمام الساعة الثامنة صباحا تعدي المدعو "داوود. ا. م"، على الطالب أحمد خالد محمد خالد، الطالب بالفرقة الثانية، بآلة حادة، وإصابته بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن، وجرى نقله إلى مستشفى المنزلة المركزي، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد اقتحام ولي أمر ونجله لجنة امتحانات بمدرسة النسايمة الصناعية المعمارية، واعتدا بالضرب على طالب أثناء أدائه الامتحان، وتم طعن الطالب بآلة حادة ما تسبب في إصابة بجرح قطعي بالجانب الأيمن، وتم نقله لمستشفى المنزلة المركزي، وقرر الأطباء تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لحاجة للعرض على جراحة قلب وصدر.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين إصابة الطالب أحمد خالد محمد، 17 سنة، ومقيم قرية النسايمة، بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت المباحث من القبض على ولي الأمر، والذس اتهم الطالب بمعاكسة ابنته بالشارع عدة مرات، رغم تهديده من قبل بعدم التعرض لها إلا أنه استمر في معاكستها.