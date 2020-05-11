خبير إعلام: التحول الرقمي في الصحافة أصبح واقعا

قال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن هناك منافسة بين الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلينا التعامل مع العصر بأدواته من خلال التحول الرقمي وتطوير العاملين بالمؤسسات الصحفية بما يتناسب مع هذا التحول.

وأضاف أمين لـ"الوطن"، أن التحول الرقمي أصبح واقعا ولا يصح أن يظل البعض في المجتمعات العربية تتعامل مع الفكرة باستعداء في حين أن هناك نماذج غربية كثيرة تعاملت مع العصر بأدواته وحققت مكاسب كبيرة.

وتابع أن هناك نموذج تحول رقمي وحقق أرباحا نحو مليار دولار، وهو صحيفة نيويورك تايمز التي أصبح كل شيء لديها يقرأ عبر الموقع الالكتروني، وعلى العالم العربي النظر إلى هذه النماذج لأن ذلك يحقق ربحا للجميع.