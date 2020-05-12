عالم أزهري: عدد صحابة الرسول 124 ألف شخص

قال الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن عدد صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام 124 ألف صحابي تقريبًا، منهم من سُجل تاريخ حياته كاملًا، مثل الصحابة الكبار.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أن الصحابة منهم من حفظ القرآن كاملًا من فم الرسول عليه أفضل السلاة والسلام، متابعًا: "الصحابة نقول رضي الله عنهم بنص القرآن، ويمكن أن نترضى على من هم غيرهم، ولكن من سبيل الدعاء مش فرض كالصحابة".

وتابع: "من حفظ القرآن في زمن سيدنا النبي عدد كبير، حيث حفظوا عن بعضهم، ومن حفظ القرآن كاملًا عن النبي 4 من المهاجرين و4 من الأنصار، منهم زيد بن ثابت وكان أصغرهم سنًا".

وأشار إلى أن زيد بن ثابت حفظ القرآن كاملًا سماعا من النبي، وقرأه على النبي وأقره عليه بمحضر الصحابة جميعًا، وأمره أبو بكر الصديق بتتبع صحائف القرآن من الصحابة.

وواصل: "زيد بن ثابت، طلب كل النسخ المكتوبة أمام النبي، وكل الصحابة الذين كتبوها جاءوا بها، ومعهم 2 من الشهود، من أجل التوثيق".