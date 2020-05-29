4 جهات شرطية تستأنف خدماتها للجمهور الإثنين المقبل.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذة الإدارات ومواعيد العمل، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإدارات الشرطية المقرر عودتها للعمل الإثنين المقبل

ـ الأحوال المدنية.

ـ الجوازات والهجرة والجنسية.

ـ تصاريح العمل.

ـ تحقيق الأدلة الجنائية.

مواعيد العمل

قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات العمل بهذه الإدارات خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً، تيسيراً على المواطنين.

وأهابت وزارة الداخلية، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة في أثناء ترددهم على الوحدات، حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.