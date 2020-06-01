خبير برمجة بيانات: انتهاء كورونا في مصر يتوقف على سلوكيات المواطنين

أكد الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، أن سبب زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، هو ما حدث خلال آخر 10 أيام في شهر رمضان ويوم عيد الفطر، موضحًا أن آثار ما حدث خلال فترة العيد سنشهدها خلال الفترة القادمة.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن فيروس كورونا مستمر لأغسطس، وقد يستمر لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بناءً على سلوكيات المواطنين، موضحًا أن مصر تسعى لإطالة أمد الأزمة مع تبطيء معدل الإصابات حتى لا نرهق الأطقم الطبية.

وأكد مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، أن الدولة قامت بدورها في تطهير وتعقيم العديد من المؤسسات، وغلق المطارات والرحلات الداخلية والخارجية وفرض الحظر الجزئي، وعلى المواطن أن يقوم بدوره للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.