نائب: تطبيقات اللايف والمواعدة إفساد للأخلاق وتهديد للأمن القومي

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار التطبيقات المشبوهة التي تستغل فتيات مصريات للعمل بها، غرضا في النيل من العادات المجتمعية والقيم الأسرية والتحريض على الفسق وممارسة الأعمال المنافية للآداب الكترونيا والاتجار في البشر.

وأوضح، في بيان له، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لفخ للفتيات للإيقاع بهم في أعمال منافية للآداب وأنها تستغل صغر سنهم واحتياجهم للأموال في ارتكاب أي أمر يساهم في رفع نسبة المشاهد والتفاعل مع فيديوهات وتحريض باقي الفتيات للسير على نفس نهجهم للحصول على أموال طائلة.

وأكد النائب ضرورة وجود رقابة عائلية لضبط المحتوى ومنع أي محاولات من شأنها هدم القيم السامية، مشيرا إلى أن الشباب وخاصة المراهقين منهم يتعرضون لحملة نفسية ممنهجة، لتشويه القيم الأخلاقية واستبدالها بالقيم المادية.

وأضاف أن هذه التطبيقات تتطلب من مستخدميها الوصول لمعلومات وبيانات الهواتف، وهو ما يبرز وجود تهديدات تلاحق سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والحدود السيبرانية، ويُشك في أنها تبيع بيانات المستخدمين ومعلوماتهم لحكومات ووكالات كبرى تعمل على توجيه المواطنين حول العالم.