حظر الشيشة والبوفيه المفتوح.. ضوابط تشغيل للمطاعم السياحية

اعتمدت وزارة السياحة والآثار، الضوابط والاشتراطات الصحية والوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية السياحية التي يجب اتباعها؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عند صدور قرار بإعادة تشغيلها بشكل جزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشملت إجراءات تخص كل من الرواد والزبائن، والعاملين، وإمكانات ومقومات المنشأة.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هذه الضوابط تتفق مع كل المعايير والاشتراطات التي أعلنتها ووضعتها كل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، الرامية لتحقيق أكبر معدلات الآمان الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المطاعم والكافتريات، موضحا أن هذه القواعد التي وضعتها الغرفة كانت نتاج عمل لعدد من اللجان التابعة للغرفة مع وزارة السياحة والآثار، والخبراء في مجال صحة وسلامة الغذاء، والصحة العامة، والطب الوقائي.

وتوقع المصري صدور قرار من الدولة بالافتتاح الجزئي للمنشآت "المطاعم والكافتيريات"، خلال الأيام المقبلة، بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار لهذه الضوابط ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لعرضها على اللجان المختصة لإقرارها والعمل بها عند تشغيل المطاعم والكافتيريات جزئيا.

واستعرض المصري هذه الضوابط وهي:

- ضرورة حصول المنشأة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل.

- الإِلتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف المركزي.

- توقيع المنشأة على إقرار بالالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وعند ثبوت مخالفة تسحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاط المنشأة.

- تعمل المنشأة بنسبة 50% من طاقتها الاستعابية في استقبالها للرواد والزبائن كحد أقصى إلى حين إشعار آخر.

- مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة الكبيرة.

- تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

- غلق أماكن ألعاب الأطفال مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات.

- حظر تقديم الشيشة وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام "قدر المستطاع"، وفي حالة استخدام المفارش القماش، يجرى الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وآخر.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

- ضرورة توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

- الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس "مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه" بشكل دوري في كل الأنحاء.

- تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باسخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

- حظر البوفيهات المفتوحة "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح".

- وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

- توفير مطهرات للأيدي في مداخل المنشآة.

- وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشآة، وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ.

- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

- التزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية.

وتطرق رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى ما أقرته الضوابط نحو سلامة وأمان الرواد والزبائن، حيث أكدت ضرورة تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو التليفون، أو أي وسيلة أخرى، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

وبالنسبة خدمة الـTake-away وتوصيل الطلبات إلى المنازل، سيجرى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والجسدى وترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المطعم للطلب، والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، وعدم قيام العميل بالانتظار داخل المطعم على أن يقوم مندوب المطعم بتسليم الطلبات في المساحة المكشوفة بالخارج، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة.