17 يوليو.. بدء عرض مسلسل "سيدة البحيرة" عبر "نتفلكس"

طرحت شركة نتفلكس، الإعلان التشويقي لمسلسل الفانتازيا "سيدة البحيرة" Cursed، المقرر عرضه في 17 يوليو 2020، عبر منصتها.

العمل من بطولة "كاثرين لانغفورد"، "ديفون تيريل"، "غوستاف سكارسغارد"، "دانيال شارمان"، "سيباستيان أرمستو"، "مات ستوكو"، "ليلي نيومارك"، "شالوم برون فرانكلين"، "إميلي كوتس"، "بيلي جنكينز"، "بيلا داين" و"بيتر مولان".

يعيد مسلسل "سيدة البحيرة"، من وحي الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي تُروى من منظور "نيمويه" تلك الشابّة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة (والمأساوية).

في أعقاب وفاة والدتها تجد ضالتها في شريك غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة المتواضعين وذلك في سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم. وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيمويه" رمزًا للبسالة والتمرُّد ضد جماعة "القنّاصة الحُمر" المُروّعة وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

يتناول مسلسل "سيدة البحيرة" قصّة نشأة وتطور البطلة ويزخر بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي على غرار إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.