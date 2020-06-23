"الغد": دورات تدريبية مكثفة لشباب الحزب استعدادا للانتخابات

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة تدريب الشباب على العمل السياسي وتأهيلهم لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال موسى لـ "الوطن" إن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المحليات، وسيتم عقد دورات تدريبية للشباب والمرأة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن أعضاء الحزب وقياداته مستمرون في العمل في الشارع لمعرفة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم عقد ندوات تثقيفية للمواطنين بهدف تعريفهم ببرنامج الحزب وضم أعضاء جدد في إطار الاستعداد للانتخابات.