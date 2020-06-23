النيابة تحقق في بيع 32 طن أقمشة قيمتها 2 مليار جنيه بالمخالفة للقانون

تحقق النيابة العامة في واقعة بيع 31.8 طن أقمشة ومستلزمات إنتاج ملابس في السوق المحلي بعد استيرادها من الخارج بغرض استخدامها في عمليات تصنيع الملابس ثم بيعها على حالتها دون إجراء أي عمليات تصنيع عليها بالمخالفة للقانون.

وتبلغ قيمة المواد التي تم ضبط الوقائع الخاصة بها أكثر من 2 مليار جنيه وفقا لهيئة الرقابة الإدارية التي ضبطت تلك الوقائع وقالت إنها بالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة فحصت مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى، حيث تم ضبط تسعة مصانع بكل من محافظات الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية وتبين أن أصحابها قاموا باستيراد عدد ١٤٤١ رسالة جمركية بحوالى ٣١,٨١١ طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالى ٢,٠٦٥ مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلي دون إجراء أية عملية تصنيعيه عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وتم عرض تلك الوقائع على النيابة العامة في المحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية.