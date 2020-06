جيش الاحتلال ينشر فيديو مقتل قريب عريقات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي شريط فيديو يظهر مقتل الشاب أحمد عريقات، مشيرا إلى إنه حاول دهس عدد من الجنود على حاجز عسكري شرق القدس، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأظهر الفيديو لحظة انحراف سيارة الشاب عريقات "27 عاما" بأحد مرافق الجاجز، قبل أن يمطر الجنود الموجودن هناك سيارته بالرصاص.

وقالت أسرة القتيل إنه لم يكن يقصد دهس أحد، بل فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ.

وأظهر فيديو آخر التقطه شاب فلسطيني قرب المكان عريقات ملقى على الأرض، حيث ظل ينزف حتى الموت على الحاجز.

وأحمد من أقارب المفاوض الفلسطيني المعروف أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي ندد بمقتل قريبه.

وكتب السياسي الفلسطيني على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "تسمية الضحية إرهابيا يعكس عقولا وقلوبا وأيادي إجرامية"، منددا بـ"استمرار الأكاذيب في محاولة لتغطية الجرائم".

واعتبر عريقات، أن سرعة السيارة التي لم تكن تزيد على 5 كيلومترات في الساعة، ليست السرعة المناسبة لشن هجوم، مطالبا بفتح تحقيق دولي في مقتل قريبه.

وحمل صائب عريقات، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المسؤولية عن مقتل الشاب.

وأشار السياسي الفلسطيني البارز إلى أن أحمد عريقات قتل في يوم زفاف شقيقته، وكان يستعد لعقد قرانه بعد أيام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إنه جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا، حاول دهس عدد منهم على حاجز "الكونتينر" قرب بلدة أبو ديس.

ويسكن أحمد عريقات في البلدة الواقعة شرقي القدس، ويعمل في مجال تزيين المركبات والدعاية والإعلان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

This isn't an evidence against #Ahmad_Erekat.

The car was going at less 5 kilometers an hour.This is not the speed needed for an attack .He could have simply lost control, he stepped out of the car with empty hands, they preferred to shoot & prevent medical aid for 1.5 hour. pic.twitter.com/iiTvrB8xJq