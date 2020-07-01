38 رحلة تقل 3236 راكبا من جنسيات مختلفة تغادر القاهرة في أول يوم عمل

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، حالة من النشاط، وذلك تزامنا مع عودة حركة الطيران بعد تعليق استمر حوالي 3 شهور.

ومن المقرر، أن تقلع من المطار 38 رحلة جوية، على مدار اليوم لعدة جهات مختلفة، أوربية وعربية وأفريقية.

وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن تقل الـ38 رحلة قرابة 3236 راكبا، من جنسيات مختلفة، ويعد أكبر تشغيل فى مرحلة السفر منذ تعليق حركة الطيران، لافتة إلى أن المطار اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن تسيير 415 رحلة طيران استثنائية لإعادة 77 ألف مصري، خلال الشهور الثلاثة الماضية.