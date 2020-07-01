ألسن عين شمس تعلن خطة تأمين امتحانات الفرقة الرابعة وسط إجراءات مشددة

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، استعدادات إدارة الكلية، لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من 11 إلى 28 يوليو 2020، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيا، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، وبالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية، على رأسهم وحدة إدارة الأزمات والكوارث، والمركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

وأوضحت سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص عدد (102) لجنة صباحي، و(94) لجنة مسائي سعة كل لجنة (12) طالباً، و(٢٤) طالبا بالمدرج، بإجمالي عدد (٢٣٤٧) طالبًا بالنظام الفصلي، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية، بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان، بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر.

وشددت على أن إدارة الكلية، اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية، خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث، بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية، قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات، لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات.

وأكدت على توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي، بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات امتحانات الفرقة الرابعة وجميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام، من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

كذلك وضعت إدارة الكلية، خطة مُحكمة خلال فترة الامتحانات، لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان، ومكان كل لجنة، والتنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وآخر، كما سيتم العمل على قياس درجة حرارة الطلاب، عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدنى والمركز الطبى بالكلية.

وشددت على ضرورة التنبيه على الطلاب، بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة، وأثناء فترة الامتحان، كما تم ترك مدة ساعتين بين فترتي الامتحان لاتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، وتهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.

وأشارت إلى أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى، وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، وتنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان، وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يومياً بعد انتهاء الامتحان.

وأوضحت أن الخطة التأمينية لعملية الامتحانات، تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمى للكلية وعلى صفحات الأقسام، ومضمونها كالتالي:

حفاظا على سلامتك أثناء فترة الامتحانات، برجاء اتباع الإرشادات التالية:

- الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول.

- التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية وطوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان.

-غير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة (المناديل ومواد التعقيم والقفازات).

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب، حيث لن يتم تداول أي مشروبات أو مأكولات داخل اللجان.

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.

- ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.

- على الطالب الذي لا يرغب في اداء الامتحان نظرا للظروف الراهنة، أن يعتذر عن أداء الامتحان بتقديم طلب لمجلس الكلية، ويحق له حضور امتحانات الدور الثاني ويحتفظ بكامل درجاته وتقديره.