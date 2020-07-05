مطار القاهرة يستقبل اليوم 49 رحلة على متنها 10411 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأحد، 49 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 6419 مسافر، كما يغادر المطار 49 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، و إفريقية، تقل على متنها 3992 راكب.

وقالت مصادر بالمطار تصل صالات الوصول خلال الـ 24 ساعة القادمه رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.