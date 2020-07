عرض فيلم Damsel لروبرت باتينسون على نتفلكس

أعلنت نتفلكس عن عرض فيلم Damsel، عبر منصتها يوم 22 من الشهر الجاري.

Damsel من بطولة روبرت باتينسون، ميا واسيكوفسكا، ديفيد زيلنر، ومن تأليف وإخراج كل من ديفيد وناثان زيلنر.

عرض Damsel لأول مرة يوم 22 يونيو 2018، وتقييمه على موقع IMDB، 5.6 من 10، ومدته ساعة و53 دقيقة، وتم ترشح الفيلم لجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2018.

يذكر أن يشارك الممثل روبرت باتينسون بطولة أحدث أفلام المخرج كريستوفر نولان، Tenet، ويشارك في البطولة جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. وتكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون.

وولد روبرت باتينسون 13 مايو 1986، في لندن، وشارك كممثل في أكثر من 30 فيلما، أولها Vanity Fair عام 2004. وآخرها Waiting for the Barbarians عام 2019.

ومن أشهر أفلام روبرت باتينسون، Twilightو The Rover وGood Time

وانتهى روبرت باتينسون من تصوير فيلم The Devil All the Time، ويقوم بتصوير فيلم The Batman.