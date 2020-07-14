خطة عاجلة لتطوير مركز شباب الزاوية بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ مركز شباب الزاوية، للوقوف على الخدمات التي يقدمها، وسير العمل به، ومدى تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالمركز.

جاء ذلك على هامش زيارة المحافظ التفقدية لقريتي درنكة والزاوية بمركز أسيوط، لمتابعة أعمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسيوط أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير المراكز وتلبية احتياجات الشباب وتوفير الامكانات اللازمة لهم.

وكلف المحافظ؛ بإعداد تقرير شامل بجميع احتياجات المركز وأسباب القصور في ممارسة الأنشطة، وكذلك الحلول المقترحة، مع وضع خطة عاجلة لتطويره ورفع كفاءته واستغلال الإمكانيات المتاحة به، وجذب الشباب لممارسة الأنشطة المختلفة وتفعيلها.