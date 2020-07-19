قاسم: الأفضل سعرا سيحق له الحصول على تنظيم ساحات انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم نشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، موضحًا أن أشخاصًا أو شركات أو مؤسسات ستتقدم للجنة تشكل من المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، للقيام بهذا التنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هذه اللجنة ستصدر كراسة شروط ومواصفات بالنسبة للأماكن والساحات الموجودة في المحافظة، موضحًا أنه سيتم تحديد مساحة كل ساحة وعدد المركبات المسموح به وتسعيرة الدخول لها، وعدد الأفراد الذين من الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات.

وأوضح أنه بالنسبة لأولوية القبول، فإن من تنطبق عليهم الشروط سيتم قبولهم، ثم سيتم المفاضلة على حسب الأسعار الأفضل للمحافظة، مشددًا على أن الشخص أو الشركة التي ستحصل على الساحة فإنها ستكون ملزمة بالتسعيرة إذ يتم إعلانها على الساحة في لوحة إعلانات، والتي ستحددها اللجنة وفقًا لاختلاف الأماكن ومساحة الساحة وطبيعة الاشتراك بالساحة: "من يقوم بالتأجير باليوم يختلف عن من يستأجر بالشهر".