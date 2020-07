حصدت كاميرا بريناله ويكرمها فينيسيا في دورته القادمة.. من هي Ann Hui؟

مخرجة ومنتجة قدمت العديد من الأفلام التي نالت عنها الكثير من الجوائز والتكريمات من المهرجانات المختلفة، آخرها إعلان مهرجان فينيسيا السينمائي عن تكريمها في دورته القادمة بإهداهما جائزة الأسد الذهبي لإنجازها المهني.

وAnn Hui ولدت 23 مايو 1947 في الصين، وانتقلت بعدها للعيش في هونج كونج، وأخرجت أكثر من 30 فيلما، وشاركت في إنتاج 15 فيلما.

وأول فيلم أخرجته Ann Hui كان The Secret عام 1979، وبعدها بعام أخرجت فيلم The Spooky Bunch ثم أخرجت فيلم God of Killers.

أما آخر فيلم أخرجته Ann Hui، كان Our Time Will Come عام 2017، وفي عام 2014 أخرجت فيلم The Golden Era.

وحصدت Ann Hui خلال مشوارها السينمائي عدد كبير من الجوائز، من بينها جائزة لجنة التحكيم من مهرجان برلين السينمائي، وأيضا كرمها برلين السينمائي عام 1997 بإهدائها جائزة كاميرا بريناله تكريما لمشوارها الفني.. وترشحت لجائزة الدب الذهبي مرتين.

وحصدت جائزة أفضل مخرج من جوائز الفيلم الآسيوي، وفي عام 2012 تم تكريمها بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

كما حصدت جائزة أفضل مخرج من جوائز نقابة المخرجين الصينيين، وحصدت 4 جوائز من جوائز هونج كونج السينمائية.. كما حصدت 5 جوائز من مهرجان فينيسيا السينمائي. بالإضافة للعديد من الترشيحات والتكريمات من الأحداث الفنية المختلفة.

وتحضر Ann Hui حاليا لإخراج فيلم Love After Love وهو من تأليف Anyi Wang

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي كان قد أعلن عن أنّ النسخة رقم 77 ستقام من يوم 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وتشهد هذه النسخة تخفيض العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي، وسوف تجرى العروض، مع مراعاة فرض إجراءات الأمان والسلامة، بما في ذلك الحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الحضور.