أول تعليق من بطلة فيديو "رايحه أعلم ع الجرار" المثير بالمنوفية

أكدت إيمان بديوي التي قامت بدور "منار" في الفيديو المثير للجدل الداعم لمرشح مجلس الشيوخ في المنوفية الدكتور جمال عبده، والذي ظهرت في بدايته جملة "رايحه فين يا منار رايحه أعلم ع الجرار"، إنها سعيدة بنجاح الفيديو وأصبح لها شعبية كبيرة بين أهالي قريتها بشكل خاص وبين المصريين بشكل عام، مؤكدة أن أهالي قريتها بدأو يلقبونها بمنار بدلًا من اسمها الحقيقي.

وأضافت "إيمان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "كل الناس مبسوطة بالفيديو علشان حاجه جديدة ومختلفة وفكرة مجنونة بس عجبتني علشان مش تقليدية"، مؤكدة أن مشاهدة الفيديو بالملايين تعبر عن نجاح التجربة، متمنية إتاحة الفرصة لها في مجال التمثيل لتكون ممثلة مشهورة وتقدم أفلام هادفة.

وأوضحت أنها تخرجت من كلية التربية قسم رياض أطفال، وتعمل في إحدى الحضانات بالقرية التي تسكن فيها، وشاهدها الإعلامي عاصم أبوالعلا وهي تلقي الشعر وقرر مساعدتها في إظهار مواهبها من خلال مشاركتها في عدد من الفيديوهات ولقائها بالممثلين، مؤكدة أنها لم تتلقى أي مقابل مادي من المشاركة في الفيديو لأنها قامت به كدعم للمرشح الدكتور جمال عبده.

وتابعت، أنها وجدت سعادة من جميع محبيها وأسرتها وزوجها بعد مشاهدة الفيديو، مؤكدة أنهم يقدمون لها كل الدعم بعد نجاح التجربة وسعداء بهذا النجاح، موضحة أن جميع المشاركين في الفيديو سعداء بالتجربة ويتمنون تكرارها مرة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر في بدايته جملة "رايحة فين يا منار رايحه أعلم ع الجرار" في إشارة لدعم الدكتور جمال عبده مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية عن حزب حماة الوطن، والحاصل على رمز الجرار الزراعي.

وتناول البعض الفيديو بشكل من السخرية بسبب بساطة الفيديو الذي اعتمد القائمين على تصويره بمشاهد داخل الأراضي الزراعية في إحدى قرى محافظة المنوفية.