حبس عاملين سرقا 17 "كيسة" كمبيوتر من معهد أزهري بالسلام

قررت النيابة العامة حبس عاملين بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل معهد أزهري في السلام بعد كسر غرفة الحاسب الآلي، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت فى كشف ملابسات سرقة 17 "كيسة" كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلى بأحد المعاهد الأزهرية بالسلام، والقبض على مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

وبانتقال قوة أمنية من قسم أول السلام وبالفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلى محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهما (عاملان "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشادهما ضبط عدد (10 كيسة كمبيوتر) المستولى عليهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع فى باقى المسروقات لأحد تجار الخردة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.