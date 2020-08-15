طريقة حجز شقة بالإسكان المتوسط بمقدم 50 ألف جنيه

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمقدم 50 ألف جنيه واستلام الوحدات خلال 36 شهرًا، على أن يفتح باب الحجز بداية من 23 أغسطس الجاري حتى 22 سبتمبر المقبل، بمساحات تتراوح بين 103 و120 مترا في عدد من المدن، وهي "مدينة بدر بالقاهرة، الغردقة محافظة البحر الأحمر، بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، شطا - الزرقا بمحافظة بورسعيد".

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، كالتالي:

تفاصيل حجز الوحدات السكنية

- شراء كراسة الشروط بداية من 16 أغسطس الجاري حتى نهاية الإعلان بمبلغ 300 جنيه لا ترد ولا تسترد من خلال مكاتب البريد المميكنة في محافظات "القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، بورسعيد، دمياط".

- تبدأ الأسعار من 480 ألف جنيه، بمساحات تتراوح بين 103 و120 مترًا مربعًا.

- سداد 50 ألف جنيه مقدم جدية حجز، بخلاف 200 جنيه مصروفات لا ترد ولا تسترد.

- سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة والتي تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان.

- سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

- تسليم الوحدات السكنية المطروحة خلال 36 شهرا من دفع مبلغ جدية الحجز.

خطوات حجز الوحدات السكنية

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب.

- ينشئ مقدم الطلب حسابًا خاصًا به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع "يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب".

- تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت).

- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.