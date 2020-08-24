الإسكان: تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن تنفيذ 42 دورا بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن المنطقة تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال الدكتور عاصم الجزار: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 87 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأوضح الوزير أنه جارٍ أيضاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وتبلغ مساحته 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط، مضيفاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقى بمدينة بدر، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلى 78 %.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وزير الإسكان: حتى الآن.. تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدةالجزار: 78 % نسبة إنجاز 9024 وحدة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية يتم تنفيذها بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن تنفيذ 42 دورا بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن المنطقة تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال الدكتور عاصم الجزار: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 87 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأوضح الوزير أنه جارٍ أيضاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وتبلغ مساحته 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط، مضيفاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقى بمدينة بدر، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلى 78 %.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.