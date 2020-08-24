"عبد العال" يعلن إعداد كتاب عن التطور السياسي في مصر

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يعد كتابا عن التطور السياسي في مصر خلال الفترة الماضية يتضمن كافة التفاصيل والكواليس.

وتابع عبد العال خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والتي استمرت حتى منتصف الليل: "الكتاب عن التطور السياسي أعمله برؤية الأستاذ الدستوري وليس السياسي وانتهي منه قريبًا.

واختتم البرلمان أعمال دور انعقاده الخامس بجلسة استمرت ما يقرب من 14 ساعة جرى في ختامها عرض حصاد البرلمان خلال دور الانعقاد وإلقاء كلمات الختام من وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وممثلين عن النواب.